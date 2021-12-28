Son dakika... Bursa'da yılbaşı öncesi jandarmadan sahte içki operasyonu: 9 tutuklama - Haberler
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Son dakika... Bursa'da yılbaşı öncesi jandarmadan sahte içki operasyonu: 9 tutuklama

Son dakika... Bursa'da yılbaşı öncesi jandarmadan sahte içki operasyonu: 9 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yılbaşı öncesi yapılan kaçak içki operasyonunda 9 kişi tutuklandı.

BURSA (İHA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yılbaşı öncesi yapılan kaçak içki operasyonunda 9 kişi tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 100 tim tarafından 344 personelin iştirakiyle kaçak ve sahte alkol denetimi, 27 alkollü mekan, 111 büfe, 313 bakkal, 98 kahvehane olmak üzere toplam 549 iş yeri kontrol edildi. Arama ve uygulamalar sonucunda 2 bin 840 şahsın UYAP sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı. 4 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. 1 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan sahte ve kaçak alkollü içki üretip satarak halk sağlığını tehlikeye atan suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kaçak alkollü içki ele geçirildi Gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol kararı verilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - BURSA

Son dakika... Bursa'da yılbaşı öncesi jandarmadan sahte içki operasyonu: 9 tutuklama

Son dakika... Bursa'da yılbaşı öncesi jandarmadan sahte içki operasyonu: 9 tutuklama

Son dakika... Bursa'da yılbaşı öncesi jandarmadan sahte içki operasyonu: 9 tutuklama

Son dakika... Bursa'da yılbaşı öncesi jandarmadan sahte içki operasyonu: 9 tutuklama

Son dakika... Bursa'da yılbaşı öncesi jandarmadan sahte içki operasyonu: 9 tutuklama

Son dakika... Bursa'da yılbaşı öncesi jandarmadan sahte içki operasyonu: 9 tutuklama

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