Son dakika! Bursa'da yapılan operasyonda yüklü miktar uyuşturucu ele geçilirdi
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Son dakika! Bursa'da yapılan operasyonda yüklü miktar uyuşturucu ele geçilirdi

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da ihbar üzerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir otomobildeki gizli bölmelere saklanmış 100 bin captagon hap ve 12 kilogram plaka esrar ele geçirildi.

26.08.2020 08:42 | Son Güncelleme: 26.08.2020 08:47

Bursa'da ihbar üzerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir otomobildeki gizli bölmelere saklanmış 100 bin captagon hap ve 12 kilogram plaka esrar ele geçirildi. Suriye uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde yasadışı yollarla Türkiye'ye uyuşturucu ile uyarıcı ticareti ve sevkiyatı yapan istihbaratı aldı. Şahıslara yönelik Fırtına-16 (F-16) adı verilen operasyon düzenlendi.

Zehir tacirlerinin kullandığı araç, narkotik ekipleri tarafından kente girdiği andan itibaren takibe alındı. Yurtdışından yasadışı yollarla ülkemize uyuşturucu madde getirip dağıtımını yapacağı tespit edilen ve takip edilen araç otoyol üzerinde durdurulup emniyet otoparkına çekildi. Araçta bulunan A.J. isimli Suriye uyruklu şahıs gözaltına alınırken, narkotik madde arama köpeği Fırtına'nın tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı. Narkotik arama köpeği Fırtına yardımıyla yapılan aramada, aracın motor kaputu, arka tamponu ve torpidosunda hazırlanan özel bölmelere gizlenmiş yaklaşık 100 bin captagon hap ve 12 kilogram plaka esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli A.J'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu miktarının, Bursa'da şimdiye kadar yakalanan en yüksek miktardaki captagon ve plaka esrar olduğu öğrenildi.

(Gökay Başdan/İHA)

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Son dakika! Bursa'da yapılan operasyonda yüklü miktar uyuşturucu ele geçilirdi

Kaynak: İHA

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