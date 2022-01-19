Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Sefa Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Sevilay Hüseyinoğulları (51), eve gelen kızı tarafından yerde hareketsiz halde yatarken bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyinoğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri adreste inceleme yaptı.

Kadının cesedi otopsi için İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

İnegöl, Bursa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title