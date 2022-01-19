Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.
İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Sefa Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Sevilay Hüseyinoğulları (51), eve gelen kızı tarafından yerde hareketsiz halde yatarken bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyinoğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekipleri adreste inceleme yaptı.
Kadının cesedi otopsi için İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.