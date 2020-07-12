Son dakika... Bursa'da uzman onbaşı sosyal medyaya not bıraktıktan sonra evinde ölü bulundu Son dakika habere göre Bursa İl Jandarma Komutanlığında görevli 22 yaşındaki uzman onbaşı arkadaşlarından helallik istedikten sonra evinde ölü bulundu.

Bursa İl Jandarma Komutanlığında görevli 22 yaşındaki uzman onbaşı arkadaşlarından helallik istedikten sonra evinde ölü bulundu.

Olay, Osmangazi ilçesi Bülbülce Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığında görevli 22 yaşındaki Uzman Onbaşı Musa Ş., sosyal medya hesabından "Hakkınızı helal edin" diyerek not bıraktı. Notu gördükten sonra Musa Ş.'ye ulaşamayan arkadaşları, kontrol etmek için evine gitti. Bülbülce Sokak'taki ikamete giden arkadaşları, uzman onbaşıyı kanlar içerisinde yerde buldu. Durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, Musa Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

SOSYAL MEDYADAN HELALLİK İSTEYİP, NOT BIRAKTI

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Musa Ş.'nin cansız bedeninin yanında intihar notu buldu. Ayrıca intihar etmeden önce sosyal medya hesabı üzerinden arkadaşlarından helallik istediği öğrenilen uzman onbaşının cansız bedeninin, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA