Son dakika: Bursa'da uyuşturucu operasyonundan tutuklanan 7 kişinin ardından 6 kişi daha gözaltına alındı
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Son dakika: Bursa'da uyuşturucu operasyonundan tutuklanan 7 kişinin ardından 6 kişi daha gözaltına alındı

Son dakika: Bursa'da uyuşturucu operasyonundan tutuklanan 7 kişinin ardından 6 kişi daha gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu tutuklanan 7 kişinin ardından 6 kişi daha gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu tutuklanan 7 kişinin ardından 6 kişi daha gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmalarına yönelik 10 ay önce başlatılan operasyonlarda tutuklanan 7 şahsın ardından yürütülen operasyonların devamında 6 kişi daha gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 101 bin 807 adet hap, 16 kilo 507 gram esrar, 100 gram sentetik kannabinoid, 30 gram metamfetamin, 5 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait fişekler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 31 bin lira nakit para ile bir miktar döviz ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Son dakika: Bursa'da uyuşturucu operasyonundan tutuklanan 7 kişinin ardından 6 kişi daha gözaltına alındı
Son dakika: Bursa'da uyuşturucu operasyonundan tutuklanan 7 kişinin ardından 6 kişi daha gözaltına alındı
Son dakika: Bursa'da uyuşturucu operasyonundan tutuklanan 7 kişinin ardından 6 kişi daha gözaltına alındı
Son dakika: Bursa'da uyuşturucu operasyonundan tutuklanan 7 kişinin ardından 6 kişi daha gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika: Bursa'da uyuşturucu operasyonundan tutuklanan 7 kişinin ardından 6 kişi daha gözaltına alındı - Haberler
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