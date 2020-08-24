Son Dakika | Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı
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Son Dakika | Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

Son Dakika | Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı
24.08.2020 15:21 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:21

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.Ş, U.E.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Zanlılara ait evlerde yapılan aramalarda 900 gram esrar, Hint keneviri ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerden M.Ş. ve U.E.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

A.K'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

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