Son dakika: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı
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Son dakika: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

26.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:16
Son dakika: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

Son dakika haberleri... Bursa'da drone destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Bursa'da drone destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik il genelinde operasyon düzenlendi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla drone destekli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, önceden belirlenen adreslerde 6 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde, 500 gram esrar, 280 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır paketlenmiş bir miktar metamfetamin, uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva eden yeşil reçeteye tabi haplar, bir miktar ecstasy tablet, 2 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Zanlılardan M.Y, N.A. ve H.İ.Ç, Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden S.K, K.K, ve Y.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 11:17:11. #1.14#
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