Son dakika... Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika habere göre Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Ş.H, S.B. ve O.Ü'ye yönelik çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri Mustafakemalpaşa ilçesi Behram Mahallesi'nde yakaladı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda ise 950 gram sentetik kannnabinoid, 265 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu