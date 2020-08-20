Son dakika... Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama Gelen son dakika haberine göre BURSA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilerin ev ve iş yerlerine dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, E.Y., H.Ö., E.Ş. ve Ş.Ş. evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 150 gram esrar, 100 gram metamfetamin, 30 kök Hint keneviri ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA