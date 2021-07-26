Son dakika! Bursa'da uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı
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Son dakika! Bursa'da uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı

Son dakika! Bursa'da uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki kişi gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda S.A. ve V.Ö. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahısların yapılan üst aramasında 18.7 gram uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan başlatılan tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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