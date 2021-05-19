Son Dakika | Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Son Dakika | Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son Dakika | Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'nde Volkan S.'ye ait eve baskını düzenledi. Evde yapılan aramada 85 gram metamfetamin, 2 çıkı halinde 3 gram sentetik kannobionit, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 mermi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 2 bin 950 TL ele geçirildi.Evde bulunan Ahmet N.D.'nin üzerinde de Volkan S.'den aldığı değerlendirilen 8.6 gram metamfetamin bulundu. Şüpheliler, uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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