Son dakika! Bursa'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı Son dakika haberine göre Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Bursa Bölge Başkanlığı ekipleri, Suriye uyruklu A.E'nin 2014 yılında, bu ülkedeki terör grupları bünyesinde faaliyet gösterdiğini belirledi. Şüphelinin Yenişehir ilçesindeki adresini belirleyen ekipler, adrese düzenlenen operasyonla A.E'yi gözaltına aldı. A.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Kaynak: AA