Son Dakika | Bursa'da tatilci aile ölümden döndü Son dakika haberleri: Bursa'da tatilci aile ölümden döndü Bursa-Ankara karayolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil önce bariyerlere çarptı, ardından orta refüje çıkarak durabildi.

Bursa'da tatilci aile ölümden döndü

BURSA - Bursa-Ankara karayolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil önce bariyerlere çarptı, ardından orta refüje çıkarak durabildi. Tatilden döndüğü öğrenilen aile yaralanmadan kazayı atlattı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa Ankara yolunda meydana geldi. Tatilden dönen aile Ankara istikametinden Bursa'ya doğru seyir halindeyken araç sürücü biranda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarındaki bariyerlere ardından orta refüje çıkarak ancak durabildi. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi ölümden döndü. Yaralanan kimse olmazken, araçta ağır maddi hasar meydana geldi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu Bursa -Ankara karayolunda trafik ekipleri kaza yerine gelerek önlemler alıp başka kazaların yaşanmasının önüne geçti. Araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kontrollü trafiğin sağlandığı yol ise tekrar normalle döndü. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Kaynak: İHA