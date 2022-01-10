Son dakika! Bursa'da silahlı suç örgütü şüphelileri adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre 5 KİŞİ TUTUKLANDIBursa'nın Kestel ilçesinde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye çıkartılan 11 kişinin sorgulamaları tamamlandı.
KESTEL, BURSA (DHA) - 5 KİŞİ TUTUKLANDI
Bursa'nın Kestel ilçesinde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye çıkartılan 11 kişinin sorgulamaları tamamlandı. Savcılık tarafından, 'Silahlı Organize Suç Ögrgütü Kurmak, Yönetmek veya Üye Olmak' suçlarından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ö., Ö.D., K.P., M.A ve A.E.S. tutuklanırken, F.D., M.İ., V.G., E.P., E.D. ve A.G. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Son Dakika Haberleri
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