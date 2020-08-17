Son dakika! Bursa'da silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı
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Son dakika! Bursa'da silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Son dakika! Bursa'da silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı
17.08.2020 01:17 | Son Güncelleme: 17.08.2020 02:16

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, şüpheli Hakan A. (24), takip ettiği Tuncay A'ya, İvazpaşa Mahallesi Eskiyol Sokak'taki bir markete girdiği sırada yanındaki pompalı tüfekle ateş etti.

Marketin önünde bekleyen İsmail N. ve Emre A'ya da ateş açan Hakan A, araçla olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

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