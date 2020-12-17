Bursa'da silah kaçakçılarına şafak baskını: 11 gözaltı
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Bursa'da silah kaçakçılarına şafak baskını: 11 gözaltı

17.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:56

Bursa'da silah kaçakçılarına şafak baskını: 11 gözaltı Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 3 ilde ortaklaşa düzenlenen şafak baskınında ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti suçundan 53 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da silah kaçakçılarına şafak baskını: 11 gözaltı

BURSA - Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 3 ilde ortaklaşa düzenlenen şafak baskınında ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti suçundan 53 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa merkezli yürütülen operasyonda İzmir ve İstanbul'da birçok ev ve iş yerine baskın yapılan operasyonlarda 14 adet ruhsatsız tabanca, 1706 adet fişek, 9 adet av tüfeği, 377 adet av fişeği, 6 adet kurusıkı tabanca, 168 adet kurusıkı tabanca fişeği ve tarihi eser oldukları değerlendirilen 20 adet sikke ile 6 adet tarihi obje ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında S.E, R.E, A.Y, P.İ, A.E, A.E, E.D, L.D, H.A, E.D ve S.G isimli 11 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.

Bursa'da silah kaçakçılarına şafak baskını: 11 gözaltı
Bursa'da silah kaçakçılarına şafak baskını: 11 gözaltı
Bursa'da silah kaçakçılarına şafak baskını: 11 gözaltı
Bursa'da silah kaçakçılarına şafak baskını: 11 gözaltı
Bursa'da silah kaçakçılarına şafak baskını: 11 gözaltı
Bursa'da silah kaçakçılarına şafak baskını: 11 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

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