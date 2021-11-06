Son Dakika | Bursa'da şehit aileleri İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

BİNGÖL (AA) - Bursa'da şehit aileleri, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanlığı ile Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği, ortak basın açıklaması yaptı.

İki dernek adına açıklama yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Metin Şenol, İYİ Partili Türkkan'ın şehidin ağabeyine ettiği küfrü, tüm şehit aileleri ve gazilere etmiş gibi addettiklerini ve nefretle kınadıklarını söyledi.

Şenol vatanın bütünlüğü, milletin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerin aziz hatıralarına ve yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletin asla unutmayacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Meclis'imizde teröre destek verenlerle şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren hiçbir parti ve milletvekili istemiyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak; her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip iş tutarsa karşısında bizleri görecektir."

Şenol, Türkkan'ın toplumdan özür dilemesi gerektiğini sözlerine ekledi.