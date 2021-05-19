Son Dakika | Bursa'da sanayi sitesindeki 3 iş yerinde çıkan yangınlar söndürülmeye çalışılıyor
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Son Dakika | Bursa'da sanayi sitesindeki 3 iş yerinde çıkan yangınlar söndürülmeye çalışılıyor

Son Dakika | Bursa'da sanayi sitesindeki 3 iş yerinde çıkan yangınlar söndürülmeye çalışılıyor
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Bursa'nın İnegöl ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan 3 farklı iş yerinde çıkan yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan 3 farklı iş yerinde çıkan yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinin içerisindeki 3 iş yeri, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi.

Aynı bölgede araç lastiklerini de yakan şüpheliler, bölgeden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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