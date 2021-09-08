Son dakika! Bursa'da sahte içkiden ölümlerle ilgili haklarında dava açılan 6 sanık yargılanıyor

Son dakika habere göre Bursa'da, geçen yıl sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 6 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle haklarında dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da, geçen yıl sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 6 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle haklarında dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mesut G, Birkan B, Uğur K. ve Muhammed H, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Kemal B. ve Erhan O. ile ölen kişilerin yakınları ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar, şikayetçilerin ifadelerinde çelişkiler olduğunu öne sürerek tahliyelerini talep etti.

Vefat edenlerin yakınları da şikayetçi olduklarını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar tarafından isimleri verilen 2 şüpheli hakkında çıkarılan yakalama emrinin gereğinin yerine getirilmesine ve 4 sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Geçen yıl aralık ayında Bursa'da farklı zamanlarda alkol aldıktan sonra fenalaşan 18 kişi kentteki hastanelere kaldırılmış, bu kişilerden Kenan Ç. (56), Mehmet İ. (59), İrfan Ç. (39), Sümer Ç. (51), Mümin A. (41) ve Mehmet S. (62) hayatını kaybetmişti. Sahte içkilerin satışıyla ilgili gözaltına alınan 5 sanıktan Erhan O, haziran ayındaki ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz