Bursa'da polisten kaçarken genç kıza çarparak ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da polisten kaçarken genç kıza çarparak ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

Bursa'da polisten kaçarken genç kıza çarparak ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da, polisten kaçarken, otomobille yol kenarında bekleyen genç kıza çarparak ölümüne neden olan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da, polisten kaçarken, otomobille yol kenarında bekleyen genç kıza çarparak ölümüne neden olan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde perşembe akşamı plakası sahte olduğu belirlenen otomobile, polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü yoluna devam etti, polis de peşlerine düştü. Kovalamaca sırasında İzmir Yolu Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen İrem Özdemir'e (24) çarptı. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İrem Özdemir hayatını kaybetti. Özdemir, aynı gün Kestel ilçesinde toprağa verildi. Sürücü ile yanında bulunan Ünal Bilici gözaltına alındı.

25 Suç kaydı olan Ünal Bilici sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bilici'nin ifadesinde, haklarında yakalama kararı olduğu için kaçtıklarını söylediği belirtildi.

Sürücü İsmail Kuşaslan'ın ise hastanedeki devam eden tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi

(Ahmet Berke Erdal - Ali Kamur/İHA)

Bursa'da polisten kaçarken genç kıza çarparak ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı
Bursa'da polisten kaçarken genç kıza çarparak ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi... Arnavutköy'de silahlı saldırı sonrası mahalle savaş alanına döndü
Son dakika haberi... Arnavutköy'de silahlı saldırı sonrası mahalle savaş alanına döndü
İzinsiz yerleştiği evin sahibini öldüren şüpheli adliyede
İzinsiz yerleştiği evin sahibini öldüren şüpheli adliyede
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ saldırısında 12 polis öldü
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ saldırısında 12 polis öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Münir Özkul Derya Baykal Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Marcao Muslera Cristiano Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bursa'da polisten kaçarken genç kıza çarparak ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 20:07:29. #1.15#

title