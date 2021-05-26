Son dakika: Bursa'da otoyol emniyet şeridinde geri manevra yaparken kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü öldü
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Son dakika: Bursa'da otoyol emniyet şeridinde geri manevra yaparken kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika: Bursa'da otoyol emniyet şeridinde geri manevra yaparken kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 34 CJC 354 plakalı otomobiliyle seyreden ve Alaşarköy mevkisinde dönüş yapacağı yol ayrımını kaçırdığı iddia edilen N.B. (66) emniyet şeridine geçti.

Kaçırdığı dönüşe gitmek için geri manevra yapmaya çalışan N.B'nin kullandığı otomobile, M.P. (52) idaresindeki 34 ZD 2747 plakalı kamyon çarptı.

Kazada, N.B. ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan N.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son dakika: Bursa'da otoyol emniyet şeridinde geri manevra yaparken kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
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Son dakika: Bursa'da otoyol emniyet şeridinde geri manevra yaparken kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
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