Otobüsün çarptığı bisikletli öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Otobüsün çarptığı bisikletli öldü

23.01.2021 02:21 | Son Güncelleme: 23.01.2021 02:38

Bursa'nın Gürsu ilçesinde otobüsün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde otobüsün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

Şehit Cengiz Topel Caddesi'nde bisikletiyle ilerleyen Suriye uyruklu Abdullah H, arkadan gelen otobüsün çarpmasıyla yolda bir süre sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Abdullah H'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri önlem amacıyla caddeyi trafiğe kapatırken, ölen kişinin yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

İsmi öğrenilemeyen otobüs şoförü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Otobüsün çarptığı bisikletli öldü
Otobüsün çarptığı bisikletli öldü
Otobüsün çarptığı bisikletli öldü
Otobüsün çarptığı bisikletli öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mahir Ünal Ümit Özdağ Mustafa Şentop Abdülhamit Gül
Magazin Hadise Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Ceyda Düvenci
Spor Arda Turan Serdar Aziz Ünal Karaman Gökhan Gönül Fernando Muslera
Tüm Haberler Türk Ankara Saldırı Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otobüsün çarptığı bisikletli öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 02:38:47. #1.15#
title