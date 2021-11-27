Son Dakika | Bursa'da otobanda feci kaza: 4 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Bursa'da otobanda feci kaza: 4 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Bursa'da otobanda feci kaza: 4 kişi öldü

Son dakika 3. sayfa haberi: Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Selçukgazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önündeki kamyona çarptı.

ORHANGAZİ, BURSA (İHA) - Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Selçukgazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önündeki kamyona çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 4 kişi feci şekilde can verdi.

Olay Bursa-İstanbul Otoyolu Gemlik Serbest Bölge kavşağı Selçukgazi tüneli yakınlarında sabah 9.40 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Bursa'dan İstanbul istikametine seyir halindeki 34 AFG 020 plakalı otomobil, önünde seyreden 41 HZ 096 plakalı bir kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi feci şekilde can verdi. Kaza esnasında aynı güzergahta yolculuk eden diğer sürücülerin ihbarı üzerin olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden 4 kişi sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu çıkarıldı. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit çalışmaları devam ederken, kamyon şoförü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Son Dakika | Bursa'da otobanda feci kaza: 4 kişi öldü

Son Dakika | Bursa'da otobanda feci kaza: 4 kişi öldü

Son Dakika | Bursa'da otobanda feci kaza: 4 kişi öldü

Son Dakika | Bursa'da otobanda feci kaza: 4 kişi öldü

Alkollü sürücü 7 araca birden çarptı

Alkollü sürücü 7 araca birden çarptı

 'Bir daha cezaevine girmek istemiyorum' dedi, polisten kaçıp 9 kişiyi rehin aldı

"Bir daha cezaevine girmek istemiyorum" dedi, polisten kaçıp 9 kişiyi rehin aldı

 Meksika'da frenleri tutmayan yolcu otobüsü eve daldı: 19 ölü, 30 yaralı

Meksika'da frenleri tutmayan yolcu otobüsü eve daldı: 19 ölü, 30 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title