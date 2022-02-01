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Son Dakika | Bursa'da otluk alanda çıkan yangın lodosun etkisiyle büyümeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Bursa'da otluk alanda çıkan yangın lodosun etkisiyle büyümeye devam ediyor

Son dakika haberi... Bursa'da İznik Gölü kıyısında bulunan otluk alanda yangın çıktı.

İZNİK, BURSA (İHA) - Bursa'da İznik Gölü kıyısında bulunan otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, ekipler yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun şekilde söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın, İznik ilçesi İznik Gölü kıyısı Çakırca mevkiinde bulunan otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı otluk alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, otluk alanda çıkan yangın nedeniyle 15 hektar alanın kül olduğu ve yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin yoğun şekilde söndürme çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Son Dakika | Bursa'da otluk alanda çıkan yangın lodosun etkisiyle büyümeye devam ediyor

Son Dakika | Bursa'da otluk alanda çıkan yangın lodosun etkisiyle büyümeye devam ediyor

Son Dakika | Bursa'da otluk alanda çıkan yangın lodosun etkisiyle büyümeye devam ediyor

Son Dakika | Bursa'da otluk alanda çıkan yangın lodosun etkisiyle büyümeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İznik Gölü, Yangın, İznik, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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