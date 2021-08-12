Bursa'da orman yangını
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Bursa'da orman yangını

Bursa'da orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Büyükorhan ilçeleri arasında kalan kızılçam ormanlarında başlayan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Büyükorhan ilçeleri arasında kalan kızılçam ormanlarında başlayan yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Alevlere 1 helikopter, 6 arazöz, 6 ayrı yer ekibi ile müdahale eden 'ateş savaşçıları' yangını kısa sürede söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa ile Büyükorhan ilçeleri arasında kalan Çivili Mahallesi'ne ait kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyüp Yukarıbalı Mahallesi'nin sınırlarına doğru yayıldı. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Orman Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı ekipler kısa sürede Yukarıbalı Mahallesi'ne ulaşıp yangının yayıldığı noktanın önünü kesip müdahaleye başladı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri de bölgedeki yangın havuzlarından aldığı suyu alevlerin üzerine boşalttı. Kısa sürede önü kesilen alevlerin kontrol altına alındığı bildirildi.

(Onur Nuyan/İHA)

Bursa'da orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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