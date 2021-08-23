Son dakika: Bursa'da motosikletin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Son dakika: Bursa'da motosikletin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika: Bursa'da motosikletin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, motosikletin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, motosikletin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hasanağa Mahallesi Baraj Caddesi'nde seyreden S.Ü. (15) idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, motosiklette yolcu olarak bulunan H.A'yı (18) Bursa Şehir Hastanesine götürdü.

Ekipler, S.Ü'yü ve kullandığı motosikleti ise kazanın olduğu bölgenin 50 metre uzağında su kanalının içinde buldu.

Yapılan kontrolde S.Ü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. S.Ü'nün cenazesi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

H.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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