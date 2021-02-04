Son dakika... Bursa'da motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Son dakika... Bursa'da motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

04.02.2021 21:07 | Son Güncelleme: 04.02.2021 21:10
Son dakika... Bursa'da motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu, 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Akyollu Caddesi'nde seyreden T.Ç. idaresindeki 16 AHG 834 plakalı motosiklet ile Y.Ç. idaresindeki bisiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü ile motosiklet sürücüsünün arkasındaki Fatma Erkul, yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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