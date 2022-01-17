Son Dakika | Bursa'da, mobilya imalathanesi yangını - Haberler
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Son Dakika | Bursa'da, mobilya imalathanesi yangını

Son Dakika | Bursa'da, mobilya imalathanesi yangını
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 4 katlı mobilya imalathanesinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 4 katlı mobilya imalathanesinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü.

İnegöl'e bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan Mobilya Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı mobilya imalathanesinin çatı katında yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanların haber vermesi üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdivenli araçla müdahale edilen alevler, 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak, söndürdü. İmalathanede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Son Dakika | Bursa'da, mobilya imalathanesi yangını

Son Dakika | Bursa'da, mobilya imalathanesi yangını

Son Dakika | Bursa'da, mobilya imalathanesi yangını

Son Dakika | Bursa'da, mobilya imalathanesi yangını

Son Dakika | Bursa'da, mobilya imalathanesi yangını

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, İnegöl, Yangın, Güncel, Haber

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