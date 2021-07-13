Son dakika... Bursa'da meydana gelen kazada otomobil ikiye bölündü
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Son dakika... Bursa'da meydana gelen kazada otomobil ikiye bölündü

Son dakika... Bursa'da meydana gelen kazada otomobil ikiye bölündü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Bursa'da meydana gelen trafik kazasında Şahin marka otomobil ikiye bölündü, 3 kişi yaralandı.

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında Şahin marka otomobil ikiye bölündü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kestel ilçesinde meydana geldi. Kontrolden çıkan Tofaş Şahin marka otomobil direğe çarparak parçalara ayrıldı. 3 kişinin yaralandığı olayda can kaybı yaşanmaması sevindirdi. Kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölünen araç sebebiyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Son dakika... Bursa'da meydana gelen kazada otomobil ikiye bölündü
Son dakika... Bursa'da meydana gelen kazada otomobil ikiye bölündü
Son dakika... Bursa'da meydana gelen kazada otomobil ikiye bölündü
Son dakika... Bursa'da meydana gelen kazada otomobil ikiye bölündü
Son dakika... Bursa'da meydana gelen kazada otomobil ikiye bölündü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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