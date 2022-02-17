Son dakika... BURSA'DA METRUK BİNADA YANGIN - Haberler
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Son dakika... BURSA'DA METRUK BİNADA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... BURSA'nın Gemlik ilçesinde metruk bir ev, çıkan yangında küle döndü.

BURSA (DHA) - BURSA'nın Gemlik ilçesinde metruk bir ev, çıkan yangında küle döndü.

Yangın saat 20.00 sıralarında Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde bulunan metruk bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliği alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü.

Ekipler, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Son dakika... BURSA'DA METRUK BİNADA YANGIN

Son dakika... BURSA'DA METRUK BİNADA YANGIN

Son dakika... BURSA'DA METRUK BİNADA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Hamidiye, İtfaiye, Yangın, Bursa, Güncel, Haberler

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