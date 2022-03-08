Son dakika haberleri | BURSA'DA METRUK BİNA YANGINI; TEHLİKEYE RAĞMEN TOPLANIP İZLEDİLER - Haberler

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Son dakika haberleri | BURSA'DA METRUK BİNA YANGINI; TEHLİKEYE RAĞMEN TOPLANIP İZLEDİLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre İnegöl ilçesinde, 2 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - İnegöl ilçesinde, 2 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Çevrede toplananlar ise tehlikeye rağmen ekiplerin çalışmalarını izledi.

Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi'nde bulunan, Erol Bora'ya ait 2 katlı ahşap metruk binada, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Üst katta başlayan yangın, kısa sürede binayı sardı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahaleye başladı. Bu sırada çevrede toplananlar ise tehlikeye rağmen ekiplerin çalışmalarını izledi. Bazı kişilerin ise cep telefonu kamerasıyla görüntü çektiği görüldü. Yangın, bitişikteki binalara sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberleri | BURSA'DA METRUK BİNA YANGINI; TEHLİKEYE RAĞMEN TOPLANIP İZLEDİLER

Son dakika haberleri | BURSA'DA METRUK BİNA YANGINI; TEHLİKEYE RAĞMEN TOPLANIP İZLEDİLER

Son dakika haberleri | BURSA'DA METRUK BİNA YANGINI; TEHLİKEYE RAĞMEN TOPLANIP İZLEDİLER

Son dakika haberleri | BURSA'DA METRUK BİNA YANGINI; TEHLİKEYE RAĞMEN TOPLANIP İZLEDİLER

Son dakika haberleri | BURSA'DA METRUK BİNA YANGINI; TEHLİKEYE RAĞMEN TOPLANIP İZLEDİLER

Son dakika haberleri | BURSA'DA METRUK BİNA YANGINI; TEHLİKEYE RAĞMEN TOPLANIP İZLEDİLER

Son dakika haberleri | BURSA'DA METRUK BİNA YANGINI; TEHLİKEYE RAĞMEN TOPLANIP İZLEDİLER

Son dakika haberleri | BURSA'DA METRUK BİNA YANGINI; TEHLİKEYE RAĞMEN TOPLANIP İZLEDİLER

Son dakika haberleri | BURSA'DA METRUK BİNA YANGINI; TEHLİKEYE RAĞMEN TOPLANIP İZLEDİLER

Son dakika haberleri | BURSA'DA METRUK BİNA YANGINI; TEHLİKEYE RAĞMEN TOPLANIP İZLEDİLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İtfaiye, İnegöl, Yangın, Güncel, Haberler

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