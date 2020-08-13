Son Dakika: Bursa'da marketten hırsızlık güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri: Bursa'nın İnegöl ilçesinde marketten yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
13.08.2020 16:29 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:20
Bursa'nın İnegöl ilçesinde marketten yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
Orhaniye Mahallesi Mezbaha Sokak'ta bulunan bir market sahibi, raflardan şampuanların eksildiğini fark etti.
Bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen market sahibi, bir kişinin şampuanları kıyafetine gizleyerek çaldığını gördü.
Henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.
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Kaynak: AA