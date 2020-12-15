Son dakika! Bursa'da lazer teknolojisi kullanılarak aydınlatılan cinayetin sanığına hapis cezası
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Son dakika! Bursa'da lazer teknolojisi kullanılarak aydınlatılan cinayetin sanığına hapis cezası

15.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:06
Son dakika! Bursa'da lazer teknolojisi kullanılarak aydınlatılan cinayetin sanığına hapis cezası

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da evinin bahçesinden tabancayla rastgele ateş açarak bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen tutuklu sanığa 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Bursa'da evinin bahçesinden tabancayla rastgele ateş açarak bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen tutuklu sanığa 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "yaralama" suçlarından müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Ozan K. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Müştekiler ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Ozan K. savunmasında pişman olduğunu, böyle bir olayın yaşanmasını kimsenin istemeyeceğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığa "olası kastla öldürmek", "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve yaralama suçundan 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Cinayet lazer teknolojisiyle aydınlatılmıştı

Geçen yıl 7 Haziran'da Tahtakale Mahallesi'nde kahvehanede otururken sırtına nereden geldiği belli olmayan mermi isabet eden Minayim Hastürk, kaldırıldığı Muradiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, aynı saatlerde Nalbantoğlu Mahallesi'ndeki tarihi Ulu Cami yakınında yürüyen Eren Barış Yüksel de mermiyle bacağından yaralanmıştı.

İki olayı aydınlatmak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mermilerin geldiği yön ve konumu lazerle açısal ölçüm yaparak belirlemiş, atışların yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nden yapıldığını tespit etmişti.

Araştırmalar sonucu tabancayı ateşleyen kişinin Ozan K. olduğu belirlenmiş, atışları evinin bahçesinden yaptığı anlaşılan şüphelinin adresine operasyon düzenleyen polis, biri suç aleti iki ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirmişti. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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