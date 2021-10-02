Son dakika... Bursa'da korkutan yangın: Faciadan son anda kurtuldular - Haberler
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Son dakika... Bursa'da korkutan yangın: Faciadan son anda kurtuldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Bursa'da korkutan yangın: Faciadan son anda kurtuldular

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, evde bulunan aile son anda kendilerini kurtardı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, evde bulunan aile son anda kendilerini kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Celal Bayar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bütün odalara sıçradı. İçeride bulunan aile kendi canını zor kurtarırken çevredekiler ise durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Son dakika... Bursa'da korkutan yangın: Faciadan son anda kurtuldular

Son dakika... Bursa'da korkutan yangın: Faciadan son anda kurtuldular

Son dakika... Bursa'da korkutan yangın: Faciadan son anda kurtuldular

Son dakika... Bursa'da korkutan yangın: Faciadan son anda kurtuldular

Son dakika... Bursa'da korkutan yangın: Faciadan son anda kurtuldular

Son dakika... Bursa'da korkutan yangın: Faciadan son anda kurtuldular

Son dakika... Bursa'da korkutan yangın: Faciadan son anda kurtuldular

Son dakika... Bursa'da korkutan yangın: Faciadan son anda kurtuldular

Son dakika... Bursa'da korkutan yangın: Faciadan son anda kurtuldular

Son dakika... Bursa'da korkutan yangın: Faciadan son anda kurtuldular

Son dakika... Bursa'da korkutan yangın: Faciadan son anda kurtuldular

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... Bursa'da korkutan yangın: Faciadan son anda kurtuldular - Haberler
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