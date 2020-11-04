Köpek hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - BURSA
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Köpek hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - BURSA

04.11.2020 21:23 | Son Güncelleme: 04.11.2020 22:05

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir iş yerinin önünde bağlı olan "Alman kurdu" cinsi köpeği çalan kişinin bu anları, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir iş yerinin önünde bağlı olan "Alman kurdu" cinsi köpeği çalan kişinin bu anları, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Ertuğrulgazi Caddesi 5. Sokak'ta, sabah iş yerine gelen Erhan K, burada bağlı olan köpeğinin olmadığını fark etti.

Bunun üzerine güvenlik kamerasındaki görüntüleri izleyen iş yeri sahibi, bir kişinin "Alman kurdu" cinsi köpeği çaldığını gördü.

Erhan K, durumu polise haber verdi.

Görüntüleri izleyen polisler, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Köpek hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - BURSA
Köpek hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - BURSA
Köpek hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - BURSA
Köpek hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - BURSA

Kaynak: Anadolu Ajansı

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