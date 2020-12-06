Kısıtlamayı ihlal edenler drone ile tespit ediliyor
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Kısıtlamayı ihlal edenler drone ile tespit ediliyor

06.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 06.12.2020 14:41

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Bursa'da drone ile denetim yapılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Bursa'da drone ile denetim yapılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin birçok noktasında kontrollerini sürdürüyor.

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de kent merkezinde belirlenen noktaları drone ile denetliyor.

Ekipler, tespit ettikleri ihlalleri gerekli birimlere iletiyor.

Diğer ekipler ise bölgeye intikal ederek araç sürücüleriyle vatandaşların muafiyet ya da izinlerini kontrol ediyor.

Kısıtlamayı ihlal edenler drone ile tespit ediliyor
Kısıtlamayı ihlal edenler drone ile tespit ediliyor
Kısıtlamayı ihlal edenler drone ile tespit ediliyor
Kısıtlamayı ihlal edenler drone ile tespit ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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