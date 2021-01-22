Kısıtlamaya uymayıp gezintiye çıkan 5 kişi kaza yaptı: 1 ölü
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Kısıtlamaya uymayıp gezintiye çıkan 5 kişi kaza yaptı: 1 ölü

22.01.2021 07:13 | Son Güncelleme: 22.01.2021 07:30

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 kişi, trafik kazası geçirdi, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 kişi, trafik kazası geçirdi, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Bedirhan Olgun'un kullandığı 16 LOL 28 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Değirmenönü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce işçileri taşıyan 16 EP 273 plakalı servis otobüsüne çarptı, ardından durağa girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Acil Kurtarma Arama ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Olgun yaşamını yitirdi, araçtaki Bilal P, Yusuf B, Osman G. ve Muzaffer Samet T. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, ekiplerin çalışmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

Kısıtlamaya uymayıp gezintiye çıkan 5 kişi kaza yaptı: 1 ölü
Kısıtlamaya uymayıp gezintiye çıkan 5 kişi kaza yaptı: 1 ölü
Kısıtlamaya uymayıp gezintiye çıkan 5 kişi kaza yaptı: 1 ölü
Kısıtlamaya uymayıp gezintiye çıkan 5 kişi kaza yaptı: 1 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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