Son dakika! Kısıtlamaya uymayan ve bekçilere saldıran kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: Olay yerinden görüntüler Şahsın gözaltına alınmasından görüntüler Bursa'da kısıtlamaya uymayan ve bekçilere saldıran kişi gözaltına alındı Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve kendisine...

Olay yerinden görüntüler

Şahsın gözaltına alınmasından görüntüler Bursa'da kısıtlamaya uymayan ve bekçilere saldıran kişi gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve kendisine ceza yazmak isteyen bekçilere saldıran kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sinanbey Mahallesi Teraki Sokak'ta devriye gezen bekçi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan Semih A'yı evine gitmesi konusunda uyardı.

Uyarıyı dikkate almayan kişi, kendisine cezai işlem uygulamak isteyen ekiplerle önce tartışmaya başladı ardından bekçilere saldırdı.

Semih A, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek