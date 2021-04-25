Şüpheli valiz bomba paniğine neden oldu

Şüpheli valiz bomba paniğine neden oldu İftar saati yaklaşırken eski askeri lojmanların önündeki derede görülen valiz paniğe neden oldu Bursa'da eski askeri lojmanların önünden akan derede görülen şüpheli valiz bomba paniğine sebep oldu.