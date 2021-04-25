Şüpheli valiz bomba paniğine neden oldu
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Şüpheli valiz bomba paniğine neden oldu

İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR - Haberler | 3. Sayfa

Şüpheli valiz bomba paniğine neden oldu İftar saati yaklaşırken eski askeri lojmanların önündeki derede görülen valiz paniğe neden oldu Bursa'da eski askeri lojmanların önünden akan derede görülen şüpheli valiz bomba paniğine sebep oldu.

Şüpheli valiz bomba paniğine neden oldu

İftar saati yaklaşırken eski askeri lojmanların önündeki derede görülen valiz paniğe neden oldu

BURSA - Bursa'da eski askeri lojmanların önünden akan derede görülen şüpheli valiz bomba paniğine sebep oldu. Ekipler teyakkuza geçti.

Olay, iftara kısa bir zaman kala Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde meydana geldi. Askeri personel lojmanlarının bulunduğu caddeden geçen Cilimboz deresinde kırmızı renkli bavulu gören mahalle sakinleri geçmişte yaşanan Ulu Cami saldırısından dolayı paniğe kapılarak polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Paniği önlemek için dikkatli davranan polis ekipleri dere yatağına inemeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çengeliyle yukarıya çekilen bavulun içi boş çıkınca lojman ve mahalle sakinleri derin bir oh çekti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çantayı incelemesinin ardından caddede hayat normale döndü.

Şüpheli valiz bomba paniğine neden oldu
Şüpheli valiz bomba paniğine neden oldu
Şüpheli valiz bomba paniğine neden oldu
Şüpheli valiz bomba paniğine neden oldu
Şüpheli valiz bomba paniğine neden oldu
Şüpheli valiz bomba paniğine neden oldu
Şüpheli valiz bomba paniğine neden oldu
Şüpheli valiz bomba paniğine neden oldu
Şüpheli valiz bomba paniğine neden oldu
Şüpheli valiz bomba paniğine neden oldu
Şüpheli valiz bomba paniğine neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

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