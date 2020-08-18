Son dakika... Bursa'da kenevir tarlası baskını: 1 gözaltı Son dakika habere göre Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kenevir tarlasına yapılan baskında 396 adet kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kenevir tarlasına yapılan baskında 396 adet kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Mudanya Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kenevir tarlasında 396 adet kök kenevir bitkisi ve 15 gram kubar esrar ve 100 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan H.S. isimli şüpheli ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA Kaynak: İHA