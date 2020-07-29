Son Dakika | Bursa'da kaza yapan otomobilde sürücünün eşi hayatını kaybetti
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Son Dakika | Bursa'da kaza yapan otomobilde sürücünün eşi hayatını kaybetti

Son dakika güncel haberi: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Son Dakika | Bursa'da kaza yapan otomobilde sürücünün eşi hayatını kaybetti
29.07.2020 15:05 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:40

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İzmir Yolu'nda seyreden Mert E. idaresindeki 16 R 9184 plakalı otomobil, Özlüce Kavşağı'nda aynı yöne giden M.Y'nin kullandığı 16 AIG 304 midibüs ve D.T. yönetimindeki 34 GY 3491 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Mert E. ve 4 yaşındaki oğlu Seyit Çınar E. ile ismi öğrenilemeyen annesini araçtan itfaiye ekipleri çıkarttı. Sürücünün eşi Fatmagül E. ise kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Mert E, oğlu ve annesi ile yaralanan diğer sürücüler M.Y. ve D.T, sağlık ekiplerince Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ailenin aracında bulunan muhabbet kuşu, polis ekiplerince koruma altına alındı.

Kaza nedeniyle tek şeridi ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Kaynak: AA

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