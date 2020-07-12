Son dakika! Bursa'da kavgada bıçaklanan otobüs şoförü öldü
Son dakika güncel haberi... Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
12.07.2020 16:45 | Son Güncelleme: 12.07.2020 18:12
Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Karacabey Belediyespor'un takım otobüsünün şoförlüğünü yapan Ahmet Budak (43), Sırabademler Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen Mutlu B. (33) ile karşılaştı.
İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mutlu B, bıçakla Budak'ı yaraladı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan Budak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı Mutlu B. ise polis tarafından gözaltına alındı.
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Kaynak: AA