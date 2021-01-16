Son Dakika | Bursa'da kar yağışına rağmen polis ekipleri, kontrollerini sürdürüyor
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Son Dakika | Bursa'da kar yağışına rağmen polis ekipleri, kontrollerini sürdürüyor

16.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 16.01.2021 16:49
Son Dakika | Bursa'da kar yağışına rağmen polis ekipleri, kontrollerini sürdürüyor

Son dakika gelişmesine göre BURSA'da etkili olan kar yağışında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama noktalarında görevli polisler, yağış altında kontrollerini sürdürüyor.

BURSA'da etkili olan kar yağışında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama noktalarında görevli polisler, yağış altında kontrollerini sürdürüyor.

Bursa'nın merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde, saat 15.30 itibariyle kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kar yağışı kent genelinde yarına kadar devam edecek. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düşeceği Bursa'da, 20 ile 40 santimetre kar kalınlığı oluşması beklenirken, belediye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalara başladı.Hafta sonu kısıtlamasında görev alan polis ekipleri ise, kar yağışı altında denetimlerine devam etti. Olumsuz hava koşullarına rağmen ekipler, uygulama noktalarından geçen araçları durdurup, sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor.


Son Dakika | Bursa'da kar yağışına rağmen polis ekipleri, kontrollerini sürdürüyor
Son Dakika | Bursa'da kar yağışına rağmen polis ekipleri, kontrollerini sürdürüyor
Son Dakika | Bursa'da kar yağışına rağmen polis ekipleri, kontrollerini sürdürüyor
Son Dakika | Bursa'da kar yağışına rağmen polis ekipleri, kontrollerini sürdürüyor
Son Dakika | Bursa'da kar yağışına rağmen polis ekipleri, kontrollerini sürdürüyor
Son Dakika | Bursa'da kar yağışına rağmen polis ekipleri, kontrollerini sürdürüyor
Son Dakika | Bursa'da kar yağışına rağmen polis ekipleri, kontrollerini sürdürüyor
Son Dakika | Bursa'da kar yağışına rağmen polis ekipleri, kontrollerini sürdürüyor
Son Dakika | Bursa'da kar yağışına rağmen polis ekipleri, kontrollerini sürdürüyor
Son Dakika | Bursa'da kar yağışına rağmen polis ekipleri, kontrollerini sürdürüyor
Son Dakika | Bursa'da kar yağışına rağmen polis ekipleri, kontrollerini sürdürüyor
Son Dakika | Bursa'da kar yağışına rağmen polis ekipleri, kontrollerini sürdürüyor
Son Dakika | Bursa'da kar yağışına rağmen polis ekipleri, kontrollerini sürdürüyor
Son Dakika | Bursa'da kar yağışına rağmen polis ekipleri, kontrollerini sürdürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

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