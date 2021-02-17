Bursa'da karla kapanan yol, hastalara ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri için açıldı

BURSA Büyükşehir Belediyesi 'Evde Hasta Bakım Merkezi' ekipleri, hasta Zülkifil Gün'e (72) kar küreme aracını takip edip, ulaştı.

Bursa'da yağan kar nedeniyle pek çok bölgede ulaşım güçlükle sağlanıyor. 'Evde Hasta Bakım Merkezi' ekipleri de kardan kapanan yolları, kar küreme aracıyla açtırıp, takip ettikleri ambulansla hastalara ulaşıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 143 personel, 46 araç ve 25 ambulansla görev yapan 'Evde Hasta Bakım Merkezi' ekipleri ambulansın giremediği karla kaplı yollarda, zaman zaman yürüyerek, yardım bekleyen hastalara ulaşıyor.

AMBULANSA KAR KÜREME ARACI YOL AÇTI

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Sünlük Mahallesi'nde oturan felçli Zülkifil Gün'ün 'Evde Bakım Hizmeti' olumsuz hava koşullarına rağmen aksatılmadı. Sağlık ekiplerinin kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu Sünlük Mahallesi'ne ulaşmakta zorluk çekmesi üzerine yol belediye ekiplerince temizlendi. Kar küreme aracı, sağlık ekiplerinin içinde bulunduğu ambulansın önünden yolu açtı. Ekip, yarım saatlik zorlu yolculuğun sonunda mahalle meydanına ulaştı. Ambulansın ve kar küreme aracının ulaşamadığı noktada bulunan eve ise, sağlık görevlileri diz boyu karda yürüyerek, ulaştı.

'ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN'

Yolların kar nedeniyle kapandığı kış şartlarında sağlık ekiplerini karşısında gören Zülkifil Gün'ün eşi Fatma Gün, çok şaşırdığını söyledi. Fatma Gün, "Allah sizlerden razı olsun. Bu karda kışta gelmelerini hiç beklemiyordum. Bizi unutmadılar ve geldiler. Tek başıma, eşimi kaldırıp bakımını yapamıyorum. Bu hizmeti ulaştıran herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı