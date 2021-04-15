Son dakika! Bursa'da kapalı olması gereken kahvehane ve kafeteryadaki 55 kişiye idari para cezası uygulandı
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Son dakika! Bursa'da kapalı olması gereken kahvehane ve kafeteryadaki 55 kişiye idari para cezası uygulandı

Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel
Son dakika! Bursa'da kapalı olması gereken kahvehane ve kafeteryadaki 55 kişiye idari para cezası uygulandı

Son dakika haberi... Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehane ile kafeteryada bulunan 55 kişiye idari para cezası verildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehane ile kafeteryada bulunan 55 kişiye idari para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün gece saatlerinde, Ulus Mahallesi'nde kapalı olması gereken bir kahvehane ile kafeteryanın açık olduğunu tespit etti.

Söz konusu adreslere baskın düzenleyen ekipler, iş yerlerinde bulunan 55 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları, sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 216 bin 645 lira idari para cezası uyguladı.

Ruhsatları ve vergi levhaları olmadığı tespit edilen işletmeler belediye ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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