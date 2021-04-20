Son dakika! Bursa'da kamyonun dorsesi üst geçide takılınca ortalık savaş alanına döndü
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Son dakika! Bursa'da kamyonun dorsesi üst geçide takılınca ortalık savaş alanına döndü

Son dakika! Bursa'da kamyonun dorsesi üst geçide takılınca ortalık savaş alanına döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bursa'da seyir halindeki kamyonun dorsesi üst geçide takılınca ortalık savaş alanına döndü.

Bursa'da seyir halindeki kamyonun dorsesi üst geçide takılınca ortalık savaş alanına döndü.

Kaza, geçtiğimiz akşam Bursa-İzmir-İstanbul otoyolu altında bulunan yolda ilerleyen kamyonun dorsesi üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kupasından ayrılan dorse yola savruldu. Ortalık savaş alanına dönerken, arkadan gelen araçların durumu fark ederek durması sonucu muhtemel bir faciayı önlendi

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Son dakika! Bursa'da kamyonun dorsesi üst geçide takılınca ortalık savaş alanına döndü
Son dakika! Bursa'da kamyonun dorsesi üst geçide takılınca ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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