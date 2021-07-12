Son dakika: Bursa'da kamyonete çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Bursa'da kamyonete çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Son dakika: Bursa'da kamyonete çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonete çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonete çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa-Ankara kara yolunda seyreden Ahmet Kıratlı yönetimindeki 34 JM 4284 plakalı hafif ticari araç, Fatih B'nin kullandığı 16 EB 751 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Kıratlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kıratlı'nın cesedi ilçedeki hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Tarkan Sezen Aksu Burak Özçivit Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Salih Uçan Sergen Yalçın Aykut Kocaman Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Bursa'da kamyonete çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 11:52:44. #1.16#

title