Son dakika: Bursa'da kamyonete çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonete çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonete çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Bursa-Ankara kara yolunda seyreden Ahmet Kıratlı yönetimindeki 34 JM 4284 plakalı hafif ticari araç, Fatih B'nin kullandığı 16 EB 751 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Kıratlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kıratlı'nın cesedi ilçedeki hastanenin morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek