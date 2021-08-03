Son dakika: Bursa'da kamyonet ile motosikletin çarpışması kameraya yansıdı
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Son dakika: Bursa'da kamyonet ile motosikletin çarpışması kameraya yansıdı

Son dakika: Bursa'da kamyonet ile motosikletin çarpışması kameraya yansıdı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile motosiklet çarpıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Semih T. idaresindeki motosiklet ile İsmail Hakkı Y. idaresindeki 16 ALL 130 plakalı kamyonet, Kemalpaşa Mahallesi Cami Sokak'ta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparken, bir vatandaş, yaralının sıcaktan etkilenmemesi için şemsiye tuttu.

İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika: Bursa'da kamyonet ile motosikletin çarpışması kameraya yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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