Son dakika! Bursa'da kadın polisler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü karanfil dağıtarak kutladı
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Son dakika! Bursa'da kadın polisler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü karanfil dağıtarak kutladı

08.03.2021 13:10 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:14
Son dakika! Bursa'da kadın polisler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü karanfil dağıtarak kutladı

Son dakika gelişmesine göre Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı kadın polisler.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı kadın polisler. şehrin sokaklarında 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde karanfil dağıttı.

Bursa'da Kadınları Günü münasebetiyle İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı kadın polisler, şehrin cadde ve sokaklarında karanfil dağıttı. Motosikletli, yaya ve atlı timlerin iştirakiyle gerçekleştirilen organizasyonda emniyet mensupları kadınlara karanfil dağıtarak alkış topladı. Cadde ve sokaklarda atlı ve motosikletli kadın timlerini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, kendilerine karanfil takdim eden kadın polislere teşekkür etti. Program sonunda timlerde görev yapan kadın polislere amirleri de karanfil verdi. Bu anları ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak fotoğraf çekti. - BURSA

Son dakika! Bursa'da kadın polisler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü karanfil dağıtarak kutladı
Son dakika! Bursa'da kadın polisler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü karanfil dağıtarak kutladı
Son dakika! Bursa'da kadın polisler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü karanfil dağıtarak kutladı
Son dakika! Bursa'da kadın polisler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü karanfil dağıtarak kutladı
Son dakika! Bursa'da kadın polisler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü karanfil dağıtarak kutladı
Son dakika! Bursa'da kadın polisler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü karanfil dağıtarak kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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