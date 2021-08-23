Son dakika: Bursa'da kaçak tütün operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Son dakika: Bursa'da kaçak tütün operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika: Bursa'da kaçak tütün operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Bursa'da, kaçak tütün ele geçirilen operasyonda 3 zanlı yakalandı.

Bursa'da, kaçak tütün ele geçirilen operasyonda 3 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Aramalarda, 300 kilogram kıyılmış tütün, 4 milyon makaron, 200 bin bandrolsüz sigara, 50 bin sahte bandrolün yanı sıra bandrol sökümünde kullanılan 3 elektrikli pürmüz ile pos cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son dakika: Bursa'da kaçak tütün operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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